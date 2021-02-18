В канализации в Красноярском крае найдено тело младенца
Ника Пикекатлет
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В Красноярском крае в канализационном коллекторе города Зеленогорска было найдено тело младенца. Об этом сообщает РИА «Новости».
В региональном главном управлении МВД подтвердили факт обнаружения тела.
При этом в ведомстве не уточнили обстоятельства инцидента, добавив, что материалы дела переданы в региональное отделение СК.
РИА «Новости» подчеркивает, что также не смогло получить комментарии по делу у следователей.
Днями ранее тело младенца также обнаружили на мусорном заводе в Тобольске.
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