Пять россиян задержали на сирийско-турецкой границе
Катерина Медведева
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Пять граждан России задержали при попытке незаконного пересечения сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.
«Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых — граждане России, один — гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что среди задержанных была россиянка, разыскиваемая за причастность к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).
Ранее стало известно о россиянах, которые финансировали боевиков из ИГ.
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