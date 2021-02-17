Российские туристы рассказали о самых неприятных попутчиках

Российские туристы рассказали о самых неприятных категориях попутчиков, передает RT со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

27% россиян назвали самыми раздражающими попутчиками тех, от кого дурно пахнет. Пассажиры находящиеся в состоянии алкогольного опьянения вызывают негативные чувства у 21%.

Слушающие музыку или смотрящие видео без наушников туристы раздражают 16% опрошенных.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%)», — рассказали аналитики.

Постоянно встречать неприятных попутчиков приходится 16% россиянам, периодически с ними сталкиваются 36%, а 12% никогда не встречались с раздражающими пассажирами.

Опрос проводился среди 3,2 тысяч человек.