Посетители бара в центре Москвы устроили стрельбу

В центре Москвы двое мужчин утроили стрельбу в баре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел 14 февраля в баре по адресу: улица Маросейка, 6-8, строение 1. Прибывшие на место полицейские задержали двух посетителей бара и доставили их в отделение ОМВД России по Басманному району. У одного из них нашли и изъяли охолощенный пистолет и газовый баллончик.

В результате стрельбы никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о мужчине, открывшем стрельбу у клуба в Петербурге.