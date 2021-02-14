Московские парапсихологи выманили у женщины более 1,7 млн рублей

В Москве неизвестные из «Международного центра парапсихологии» выманили у женщины 1,7 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Парапсихологи пообещали женщине 1968 года рождения провести обряды, которые бы решили ее проблемы, однако не сделали этого. Позже выяснилось, что организации нет по адресу регистрации, а на телефон никто не отвечает.

В отношении неизвестных работников «Международного центра парапсихологии» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее стало известно о петербургском лжеполицейском, который похитил у пенсионеров более 1,5 млн руб.