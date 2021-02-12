В суде отказали в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы отказал в удовлетворении ходатайства защиты Алексея Навального об отводе судьи Веры Акимовой, передает «Интерфакс».

В начале заседания защита Навального просила об отводе судьи мирового суда Веры Акимовой, так как якобы она показала зависимость от стороны обвинения и находится «под чьим-то влиянием».

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривают уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный лично присутствует на заседании.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал.