В Белоруссии одобрили вакцину «Спутник V» для применения у людей старше 60 лет

Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для применения у граждан старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

«Вакцина Гам-КОВИД-Вак «Спутник V» одобрена минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2020 года в Белоруссии объявили о начале вакцинации населения российской вакциной от коронавируса «Спутник V», первая партия препарата прибыла в страну 29 декабря. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.