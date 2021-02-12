Названы популярные маршруты на День влюбленных

Среди самых популярных направлений на День влюбленных (12-15 февраля) стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Ostrovok.ru.

Отмечается, что большинство отдыхающих (25%) в эти дни предпочитают трехзвездочные отели, каждый пятый (21%) — четырехзвездочные или без присвоения категории (18%). И лишь 7% путешественников забронировали номера в пятизвездочных гостиницах.

Среди зарубежных направлений россияне выбрали турецкие Анталью и Стамбул, а также Дубай в ОАЭ, Мале на Мальдивах и египетский Шарм-эш-Шейх.

Самыми дорогими предпочтениями граждан оказались отдых на Мальдивах (номер в среднем 17 тысяч рублей в сутки), в Дубае (12 тысяч рублей) и Анталье (десять тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что треть россиян планируют делать подарки на 14 февраля.