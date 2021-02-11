В Москве заявили о сокращении числа больничных коек для пациентов с COVID-19 на треть

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в столице будет сокращено количество коек, которые будут предоставляться для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что резерв в две тыс. коек будет возвращен к плановой работе в Москве, при этом на содержание больных с коронавирусом остаются выделенными 2,7 тыс. коек.

Ракова подчеркнула, что из эксплуатации коронавирусными отделами будут возвращены в обычный режим Это корпуса городских больниц № 52 и № 5 им. О. М. Филатова.

По ее словам, решение о выводе коек было принято на фоне данных, свидетельствующих о положительной динамике с COVID-19 в столице.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107,8 млн заболевших, свыше 79,8 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».