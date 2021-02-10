Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке совместно с коллегами из Университета Женевы выделили из иглокожего вещество, которое может помочь при лечении рака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский вуз.

Речь идет об Ophiura sarsii, которую добыли на глубине 15-18 м в заливе Богдановича во Владивостоке. В вузе рассказали, что офиура, или змеехвостка, напоминает морскую звезду и относится к иглокожим. Ее легко добыть и можно использовать без угрозы для природы.

В составе змеехвостки были обнаружены такие соединения, как порфирины, которые раньше получали только путем сложного искусственного синтеза. Однако из змеехвостки соединение можно добыть без дорогостоящих технологических процессов и за один этап, утверждают специалисты.

Порфирин убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Таким образом соединения из офиур поможет бороться с раком груди, желудка и некоторых других форм онкологии.

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