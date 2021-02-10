Власти Москвы отказали в проведении демонстрации и митинга 23 февраля
Бернст Ю.
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Власти Москвы отказали в проведении шествия и митинга в центре города 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Причиной отказа власти назвали действующий запрет на проведение массовых мероприятий в связи с коронавирусом.
Организаторов предупредили, что в случае проведения мероприятия участники могут быть привлечены к ответственности.
Ранее Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах.
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