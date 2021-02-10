Житель Брянска угрожал гранатой сотрудникам полиции

Житель Брянска угрожал полицейским взрывом гранаты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По данным ведомства, 5 февраля мужчина позвонил в УМВД России по Брянской области и угрожал взорвать гранату из-за неприязни к сотрудникам правоохранительных органов.

Личность злоумышленника была оперативно установлена, им оказался 56-летний житель Бежицкого района Брянска. В его квартире провели обыск, опасных предметов там обнаружено не было.

В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 700 тыс. руб. либо лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Когалыме мужчина открыл стрельбу по зданию МВД.