Госдума поддержала законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий изымать домашних животных за долги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в сентябре 2020 года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.

Для реализации проекта предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Речь идет об изменениях отдельных законодательных актов, которые определены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных.