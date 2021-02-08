В Нидерландах продлили комендантский час до 3 марта
Бернст Ю.
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Комендантский час в Нидерландах продлили до 3 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении правительства страны.
Власти приняли данное решение из-за того в стране «набирают обороты более заразные варианты коронавируса», что может привести к новому всплеску заражений.
Комендантский час в Нидерландах действует с 23 января. С 21.00 до 4.30. на улице нельзя находиться без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф в размере €95.
Ранее в стране продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля.
6 февраля в Нидерландах число заражений коронавирусом превысило 1 миллион.