«Новые люди» рассказали о запуске первого федерального проекта

Партия «Новые Люди» запустила федеральный проект «Марафон идей» — в его рамках любой желающий сможет поделиться идей, как можно сделать жизнь в городе, регионе или стране лучше и получить деньги на реализацию проекта. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель исполкома партии Александр Даванков.

«Другие партии даже не спрашивают, что нужно людям. Мы идем другим путем. И поэтому в 70 регионах страны в марте и апреле мы проведем конференции, выберем лучшие инициативы и наградим авторов. В каждом регионе будут победители, которые получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих инициатив. Кроме того, часть идей мы введем в программу партии», — рассказал Даванков «Газете.Ru».

Масштаб идей не имеет значения, продолжает глава исполкома. «Если у вас есть идея, которая изменит к лучшему жизнь всей страны, — нам она нужна: начиная от благоустройства дворов до реформы местного самоуправления. Мы ждем идеи, которые касаются вопросов культуры, экономики и здравоохранения. Наши эксперты выберут те идеи, которые действительно можно реализовать и которые существенно изменят ситуацию», — заключил он.