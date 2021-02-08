В Москве в понедельник ожидается до -14°С

В Москве в понедельник, 8 февраля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха будет достигать отметки -14°С — -12°С . Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 2 — 7 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -27°С — -25°С, ветер будет слабым.

Атмосферное давление достигнет отметки в 751 мм ртутного столба.

Синоптики также предупредили водителей и пешеходов об образовании гололедицы в течение дня.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.