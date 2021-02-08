Папа Римский выразил надежду на урегулирование политической обстановки в Мьянме

Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что политическая ситуация в Мьянме будет урегулирована в скором времени. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что следит за политическим кризисом в стране, который вызывает у него беспокойство. Понтифик подчеркнул, что Мьянма стала ему «особенно близка» после его апостольского визита в 2017 году.

«Выражаю свою близость народу страны, за который молюсь, и взываю к ответственности всех сторон для обеспечения общих интересов, социальной справедливости, стабильности и гармонии демократического сосуществования», — сказал Франциск.

При этом он в рамках традиционной воскресной проповеди, которая стала первой в период пандемии коронавируса, напомнил о мигрантами на «балканском маршруте и заявил, что в Италии настала «демографическая зима» на фоне сокращения рождаемости. По его словам, при этом также увеличились показатели смертности из-за распространения коронавируса.

Утром 1 февраля военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года. В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.