В Шереметьево задержали женщину после шутки о бомбе в багаже
Карина Казанцева
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В аэропорту Шереметьево полицейские задержали женщину, которая пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», — сказал источник.
Правоохранители проверили ее вещи, взрывных устройств в них не оказалось.
Ранее неизвестный источник сообщил о «бомбе» на Белорусском вокзале в Москве.