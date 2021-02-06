Эксперт назвал сроки прихода третьей волны коронавируса в Россию

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что третья волна заболеваемости коронавирусом в России может случиться в апреле, передает РИА «Новости».

По его словам, третья волна прогнозируется, она «начнется в середине весны». Как отметил эксперт, пик третьей волны будет меньше, чем у двух предыдущих, поскольку «существенная часть населения переболела».

Тавадян также указал, что существует возможность нивелировать третью волну, если порядка 70% населения будут привиты от COVID-19.