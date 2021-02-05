Президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Во-первых, он (план спасения Америки при коронавирусе) предусматривает 160 миллиардов долларов на нашу национальную стратегию борьбы с COVID, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования», — сказал президент.

Также власти выделят по $1400 рублей на разовые выплаты тем, кто в этом нуждается. В эту сумму также включаются еда и продление медицинской страховки.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заболели 26,6 миллиона, погибли 455 тысяч человек. За последние сутки заразились 119 тысяч человек. Ранее президент США Джо Байден заявил, что 36 миллионов американцев голодают из-за коронавируса.