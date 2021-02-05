Республика Сербская зарегистрировала «Спутник V»
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Республика Сербская одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили разработчики препарата в Twitter.
«Министерство здравоохранения Республики Сербской одобрило вакцину «Спутник V»», — говорится в сообщении.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее в Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V».
close