Меркель заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о снижении роста заболеваемости в стране. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Я вижу слабый свет в конце туннеля, но времена остаются очень сложными», — сказала канцлер.

При этом она отметила, что нынешние показатели заболеваемости все равно слишком велики для долгосрочной отмены локдауна.

По последним данным, в Германии коронавирус выявлен у 2 264 783 человек, скончались 60 065.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ ведут переговоры с Россией по «Спутнику V».