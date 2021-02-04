Меркель заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Германии
Катерина Медведева
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о снижении роста заболеваемости в стране. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Я вижу слабый свет в конце туннеля, но времена остаются очень сложными», — сказала канцлер.
При этом она отметила, что нынешние показатели заболеваемости все равно слишком велики для долгосрочной отмены локдауна.
По последним данным, в Германии коронавирус выявлен у 2 264 783 человек, скончались 60 065.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ ведут переговоры с Россией по «Спутнику V».
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