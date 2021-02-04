Путин подписал закон о штрафах за пропаганду потребления закиси азота

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду потребления так называемого веселящего газа — закиси азота. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, штраф для россиян за подобные нарушения составит от 1 до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для ИП — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 150 тыс.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий продажу веселящего газа в немедицинских целях.