В Казани задержали 40 человек с металлическими прутами перед массовой дракой

Сотрудники полиции в Казани задержали 42 человека с металлическими прутами, которые намеревались устроить массовую драку. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о возникшем конфликте между несколькими группами молодых людей, которые встретились для выяснения отношений.

Прибывшие на место оперативники задержали 42 человека. В автомобиле одного из них было найдено 30 прутов металлической арматуры, а в багажнике другого — самодельный пистолет, переделанный из сигнального.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Ранее сообщалось, что российский боец оштрафован на 50% гонорара за драку после боя.