Россия и Колумбия ведут переговоры по «Спутнику V»

Россия и Колумбия ведут переговоры о закупке вакцины против коронавируса с несколькими производителями, в том числе по российскому препарату «Спутник V». Об этом сообщил глава минздрава латиноамериканской страны Фернандо Руис, ведомство выложило его выступление в Twitter.

«Мы продолжаем обсуждение по «Спутнику», и возможность для его приобретения есть, как и для других вакцин», — сказал Руис.

Уточняется, что три недели назад стороны подписали соглашение о конфиденциальности переговоров.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в Германии рассказали об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V».