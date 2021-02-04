В Москве в четверг ожидается до -3°С

В Москве в четверг, 4 февраля, синоптики обещают до -3°С. В небе будет облачно, ожидается небольшой снег и гололедица, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -1...-3°С. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -12...-14°С. Ветер подует северо-западный, 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 737 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.