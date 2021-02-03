Эксперт назвала взвешенным решение Симоновского суда Москвы по Навальному

Симоновский суд Москвы принял взвешенное и законное решение, заменив Алексею Навальному условный срок на реальный, считает глава исполкома Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.

«Навальный, ссылаясь на решение ЕСПЧ, прибегает к известным инструментам манипулирования общественным сознанием: «игре слов», громким, но абсолютно безосновательным обвинениям и даже откровенной «легко усваиваемой» лжи. Он утверждает, что ЕСПЧ признал приговор по «делу Ив Роше» незаконным и политически мотивированным, однако, если мы обратимся к конкретным документам, то установим факт, полностью опровергающий заявление фигуранта дела: ЕСПЧ лишь указывал в заявлении по делу, что предусматривается возможность (и только возможность) повторного рассмотрения уголовного дела (что и было сделано впоследствии). Ни строчки не было зафиксировано о том, что вынесенный приговор является незаконным и требует отмены», — сообщила она «Газете.Ru».

По мнению Булгаковой, своими заявлениями Навальный пытался усилить свой политический вес.

«Обращаемся к фактам дальше: ни о каком политическом подтексте в деле ЕСПЧ не указывал, обозначая при этом только возможный «коммерческий» характер преступления. И даже сам Навальный в этом контексте называл себя «индивидуальным предпринимателем», как следует напомнить, обвиненным в коррупционном сговоре. Россияне не простят и предательство: дело «Ив Роше» проявило, как лакмусовая бумага, вмешательство западных стран во внутренние процессы в стране, их заинтересованность в дестабилизации обстановки», — заключила эксперт.