Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона»

Россия передала Белоруссии вакцину от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, я передала вакцину «ЭпиВакКорона», — заявила Попова.

Кроме того, Белоруссии была передана новая тест-система для выявления коронавируса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что объем производства вакцины «ЭпиВакКорона» к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 млн доз.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».