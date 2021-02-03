Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона»

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Россия передала Белоруссии вакцину от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, я передала вакцину «ЭпиВакКорона», — заявила Попова.

Кроме того, Белоруссии была передана новая тест-система для выявления коронавируса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что объем производства вакцины «ЭпиВакКорона» к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 млн доз.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».