Полиция Мьянмы обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов

Правоохранительные органы Мьянмы предъявили президенту Вин Мьину и государственному советнику Аун Сан Су Чжи обвинения в нарушении законов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по связям с общественностью Национальной лиги за демократию (НЛД) Чжи То.

Свергнутого президента обвиняют в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, госсоветника — в нарушении закона об экспорте. Судебные ордера выданы на задержание с 1 по 15 февраля.

При этом в предварительных полицейских рапортах уточняется, что во время эпидемии коронавируса Вин Мьин с женой посетил многие районы страны, что и является нарушением закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. В стране был объявлен режим ЧП на год.