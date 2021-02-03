Эксперт прокомментировал ход судебного процесса над Навальным

Суд принял единственно правильное и законное решение, поскольку у Алексея Навального был целый ряд нарушений, которые ФСИН не могла игнорировать, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя решение Симоновского суда Москвы.

«На протяжении пяти лет Навальный нарушал не только режим отбывания условного наказания, но и общественный порядок. И в воздухе повис риторический вопрос: почему потребовалось 50 нарушений? Его стоит задать представителям УФСИН», — рассказал он «Газете.Ru».

Он также заметил, что на решение суда в итоге не повлияли ни протестные акции, ни иностранные представители.

«Накануне суда была предпринята очень серьезная, но безрезультатная попытка воздействовать на правосудие с помощью митингов. Кроме того, на него демонстративно прибыли иностранные послы. Было множество заявлений от иностранных политиков. Это все было попыткой оказать давление на российский суд и заставить его принять определенное решение», — заключил Мартынов.