В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что уже в этом году россияне смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах. Об этом она сказала в интервью Первому каналу.

По ее словам, такая надежда основывается «на том, что мы уже показали, что мы научились жить» с коронавирусом нового типа, а также на том, что «мы прививаемся».

Попова также отметила, что предположение о сезонности COVID-19 уже подтверждается.

«Сегодня он потихонечку уходит», — заявила Попова.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, когда можно будет перестать носить медицинские маски.