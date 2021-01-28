Путин: доля зараженных COVID на 100 тыс. россиян в 4 раза ниже, чем в других странах
Президент России Владимир Путин в рамках совещания с правительством оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По его словам, на 100 тыс. российских граждан всего 12 пациентов с положительным тестом на коронавирус.
Он подчеркнул, что такие показатели в четыре раза ниже показателей заболеваемости в других странах мира.
Кроме того, глава государства призвал региональное и федеральное руководство к слаженной работе в условиях продолжающейся пандемии.
При этом Путин добавил, что необходимо сопоставлять угрозы и не расслабляться, несмотря на улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее российский лидер подчеркнул, что производство вакцин в стране идет с опережением графика.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».