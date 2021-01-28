Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства в четверг, 28 января, передает «Интерфакс».

Он отметил, что действия, которые предпринимает руководство страны по борьбе с коронавирусом, соответствуют уровню угрозы и в целом дают положительные результаты.

«Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что уровень летальности в связи с инфекцией по сравнению с другими государствами ниже.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончался 71 651 пациент, вылечились 3 229 258 человек.

Ранее Путин заявил, что производство вакцин в России идет с опережением графика.