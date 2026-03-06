Размер шрифта
Биолог предупредила о риске развития кожных заболеваний из-за редкой стирки шарфов

Биолог Лялина рекомендовала стирать шарфы не реже раза в неделю
Редкая стирка шарфов и шейных платков может привести к аллергии или кожным заболеваниям из-за скопившихся в них бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Несмотря на то, что шарфы, снуды, палантины и шейные платки «чистые» с виду, их необходимо периодически стирать, особенно при активном ношении. Даже боковой, «косвенный» контакт с кожей приводит к накоплению бактерий и загрязнений, поэтому регулярная стирка важна для поддержания гигиены. Из-за контакта с кожей лица и шеи на шарфах, снудах, шейных платках скапливаются кожное сало и микрочастицы пота, которые создают среду для размножения бактерий. Бактерии рода Staphylococcus и Corynebacterium — обычные кожные микроорганизмы, но при долгой носке, накопившись на ткани, они могут вызвать неприятный запах и раздражение кожи. Если ткань влажная (например, от пота), могут развиваться также грибковые колонии, что опасно при склонности к кожным заболеваниям. Пыль и аллергены с улицы или помещений оседают на ткани и могут вызывать или усиливать аллергию и раздражения. При кашле или чихании в окружающую среду попадают вирусы, которые могут задерживаться на тканях», — сказала она.

Эксперт рекомендовала стирать аксессуары раз в три-пять дней при ежедневной носке.

«При ежедневном ношении рекомендуется стирать шарфы, снуды и платки примерно раз в три-пять дней. При редком использовании или при отсутствии контакта с потом и загрязнениями их можно стирать после нескольких ношений (примерно через 10 дней). Если изделие намокло (дождь, пот) — лучше постирать сразу или хотя бы проветрить, просушить», — уточнила она.

