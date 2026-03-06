Пезешкиан заявил о посредничестве ряда стран на фоне конфликта с Израилем и США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне конфликта с США и Израилем заявил, что ряд стран предприняли посреднические усилия. Пост об этом появился на странице главы Республики в соцсети X.

«Некоторые страны начали посреднические усилия. Давайте будем ясны: мы привержены прочному миру в регионе, но при этом без колебаний защищаем достоинство и суверенитет нашей страны. Посредничество должно быть обращено к тому, кто недооценил иранский народ и спровоцировал этот конфликт», — написал он.

Пезешкиан не уточнил, какие именно страны предприняли усилия и приняла ли их иранская сторона.

До этого президент поблагодарил Испанию за отказ помогать США в операции против Исламской Республики. Пезешкиан отметил, что поведение Испании в противодействии «вопиющим нарушениям прав человека и военной агрессии» Израиля и США против таких стран, как Иран, свидетельствует, что на Западе «все еще существуют этика и пробужденная совесть».

2 марта премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

Ранее бывший зампредседателя Еврокомиссии Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран.