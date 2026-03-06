Размер шрифта
В Нидерландах призвали не брать Украину в ЕС после угроз Зеленского Орбану

Влаардингербрук: после угроз Зеленского ЕС должен приостановить поддержку Киева
РИА Новости

После угроз президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Евросоюз должен приостановить финансовую поддержку Киева и не рассматривать вопрос о вступлении Украины в ЕС. Об этом в соцсети X написала нидерландская журналистка и политическая активистка Ева Влаардингербрук.

«Сейчас мы дошли до момента, когда Зеленский открыто угрожает Орбану. Это должно стать немедленным основанием для того, чтобы ЕС приостановил всякую поддержку Украины и никогда больше не рассматривал вопрос о ее членстве в ЕС», – написала она.

Также Влаардингербрук спросила, осудила ли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявление Зеленского.

5 марта Зеленский заявил, что он передаст ВСУ адрес Виктора Орбана в случае, если Будапешт продолжит блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что никто не может угрожать Будапешту.

Также венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» осудили угрозы Зеленского, а главный оппонент Орбана на апрельских парламентских выборах, глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, предложил руководству ЕС разорвать связи с Зеленским, пока он не извинится перед Венгрией и не объяснил свои слова.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также написал, что Зеленский, угрожая Орбану, перешел красные линии.

Ранее в бундестаге оценили угрозы Зеленского Орбану.

 
