«Обычно вертолеты перевозят людей, а не люди вертолеты»: участник шоу «Титаны. Битва сезонов» о новом испытании

Участники шоу «Титаны» попробуют сдвинуть с места вертолет
Пресс-служба проекта

Стало известно испытание для участников нового выпуска проекта телеканала ТНТ «Титаны. Битва сезонов».

Спортсменам предстоит сдвинуть с места вертолет. Испытание стало продолжением механики «тяги», которая есть в каждом сезоне. Сначала участники тянули КамАЗ, потом гигантский кран.

«Логичным продолжением стала идея поднять вертолет. Ее предложил ИИ, а мы докрутили до нужного формата», — рассказала продюсер Нина Савельева.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Давид Чакветадзе признался, что первый взгляд на машину вызвал шок.

«Тот факт, что ты вместе с командой должен его толкать, чтобы поднять на определенную высоту, очень сильно настораживает. Ты не понимаешь, сможет ли команда поднять этот вертолет и как это вообще будет выглядеть. Но это круто! Ты просто готовишься к тому, что там нужно будет не просто сражаться, но и умирать», — сказал Чакветадзе.

Боец ММА Сергей «Кратос» Калинин был удивлен технике, а обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Леонид Гатовский отметил, что самое сложное — психологический барьер.

«Самое сложное, что ноги буксуют. Полное ощущение, что это абсолютно бессмысленно: ты прикладываешь максимум усилий, а ничего не получается — вертолет с места не сдвигается. Обычно вертолеты перевозят людей, а не люди перевозят вертолеты», — признался Гатовский.

Ранее тяжелоатлетки Мухаметшины назвали бойца ММА Алексея Олейника опасным мужчиной.

 
