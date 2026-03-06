Размер шрифта
Две девушки родили от солиста «Три дня дождя» с разницей в полгода

Солист «Три дня дождя» Викторов объявил о рождении второго сына
Telegram-канал Глеб три дня дождя

Две девушки родили от солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова с разницей в полгода. О рождении второго сына фронтмен коллектива объявил у себя в Telegram-канале.

Музыкант опубликовал фото из роддома. Личность матери младенца он не раскрывает.

«Сегодня у меня родился второй сын. Всех обнял», — написал Викторов.

Первого ребенка солисту «Три дня дождя» родила его бывшая девушка — Влада Морозова. Она рассталась с Викторовым, будучи беременной.

В сентябре 2025 года Влада Морозова стала матерью, в роддоме с ней была мама.

«Было очень сложно и больно. Я думала, что представляю, каково это, но поняла: невозможно понять, насколько это больно, пока сама не прочувствуешь», — поделилась она.

Солист группы «Три дня после дождя» до этого был женат, в браке детей не родилось.

Ранее стало известно, сколько певица Ани Лорак может заработать на концерте в Москве.

 
