Две девушки родили от солиста «Три дня дождя» с разницей в полгода

Две девушки родили от солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова с разницей в полгода. О рождении второго сына фронтмен коллектива объявил у себя в Telegram-канале.

Музыкант опубликовал фото из роддома. Личность матери младенца он не раскрывает.

«Сегодня у меня родился второй сын. Всех обнял», — написал Викторов.

Первого ребенка солисту «Три дня дождя» родила его бывшая девушка — Влада Морозова. Она рассталась с Викторовым, будучи беременной.

В сентябре 2025 года Влада Морозова стала матерью, в роддоме с ней была мама.

«Было очень сложно и больно. Я думала, что представляю, каково это, но поняла: невозможно понять, насколько это больно, пока сама не прочувствуешь», — поделилась она.

Солист группы «Три дня после дождя» до этого был женат, в браке детей не родилось.

