В Иране назвали утренние удары местью за погибших при атаке на школу

КСИР: удар по целям США и Израиля является местью за погибших при атаке на школу
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Удар Ирана по целям США и Израиля утром 6 марта стал местью за погибших при атаке на школу. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«22-я волна операции «Правдивое обещание 4» в пятницу утром под благословенным кодовым названием «Яхсин бин Али, мир ему» выпустила ракеты «Хайбер», «Хоррамшахр 4» и «Фатх» в отместку за убийства иранских детей в школе Минаб, поразив американские и сионистские цели от Персидского залива до Тель-Авива», — говорится в заявлении.

В КСИР уточнили, что в рамках боевой задачи иранские войска нанесли удар по базам США и Израиля, расположенным в Персидском заливе и в Тель-Авививе. Также Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион и военные центры в Хайфе. Помимо этого, в корпусе заявили об уничтожении радаров американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD в ОАЭ и Иордании, а также радиолокационной станции FPS-132 в Катаре.

По данным гостелерадиокомпании IRIB, Иран начал новую волну ответных ударов.

Утром 6 марта агентство Reuters сообщило, что удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли 175 человек, мог быть нанесен силами США. Американские военные могли ударить по школе из-за ошибки в определении цели, написала газета The New York Times. Белый дом ранее заявлял, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о важной цели, которой добился Иран.

 
