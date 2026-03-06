Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Петербуржец фиктивно женился на мигрантке за 60 тысяч рублей и стал фигурантом дела

В Петербурге безработный стал фигурантом дела за фиктивный брак с мигранткой
Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 56-летний безработный фиктивно женился на 53-летней мигрантке и стал фигурантом дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в марте 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее судимый и безработный местный житель за 50 тысяч рублей заключил фиктивный брак с иностранкой. Позже женщина использовала эти документы, чтобы встать на миграционный учет.

Возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.322.1 УК РФ. Расследование деталей и обстоятельств произошедшего продолжается.

До этого мужчина и две его сообщницы заключали фиктивные браки ради легализации мигрантов в РФ. В результате преступных действий трое иностранцев, среди которых был брат организатора, получили разрешение на временное проживание или гражданство.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!