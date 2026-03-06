Петербуржец фиктивно женился на мигрантке за 60 тысяч рублей и стал фигурантом дела

В Петербурге безработный стал фигурантом дела за фиктивный брак с мигранткой

В Петербурге 56-летний безработный фиктивно женился на 53-летней мигрантке и стал фигурантом дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в марте 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее судимый и безработный местный житель за 50 тысяч рублей заключил фиктивный брак с иностранкой. Позже женщина использовала эти документы, чтобы встать на миграционный учет.

Возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.322.1 УК РФ. Расследование деталей и обстоятельств произошедшего продолжается.

До этого мужчина и две его сообщницы заключали фиктивные браки ради легализации мигрантов в РФ. В результате преступных действий трое иностранцев, среди которых был брат организатора, получили разрешение на временное проживание или гражданство.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.