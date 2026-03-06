Размер шрифта
В Лас-Вегасе арестовали туриста, укравшего фламинго из казино

В Лас-Вегасе турист украл фламинго из казино и издевался над ним в отеле
В Лас-Вегасе арестовали туриста из Канады, который украл фламинго из казино и издевался над ним в номере отеля, пишет Daily Mail.

Полиция Лас-Вегаса арестовала 33-летнего Митчелла Фэрбарна, который ранним утром проник в вольер отеля Flamingo, украл чилийского фламинго по кличке Пичи и унес птицу к себе в номер. Теперь ему грозит тюремный срок за жестокое обращение с животными.

Камеры наблюдения засняли, как мужчина без рубашки заходит в лифт с птицей, завернутой в одежду, а в коридоре грубо хватает ее за шею. В номере полиция обнаружила окровавленное перо, а на телефоне туриста — видео, где он душит фламинго и бросает на пол, смеясь и заявляя, что «заберет его домой».

Сам Фэрбарн объяснил свои действия желанием помочь: якобы он «вправлял» птице крыло, как делают деревенские жители с утками. Однако экспертиза показала обратное — крыло Пичи было буквально вырвано из тела, птице наложили швы.

Канадец отпущен под залог в $12 тысяч. Ему предъявлены четыре обвинения в жестоком обращении с животными. В отеле Flamingo пообещали сделать все, чтобы питомец поправился как можно скорее.

Ранее сбежавший фламинго из британского зоопарка замечен во Франции.

 
