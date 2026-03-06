Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Сбер и «Манжерок» передали национальной школе Горно-Алтайска коллекцию снимков

Сбер и «Манжерок» поддержали национальную школу в Горно-Алтайске
Пресс-служба курорта «Манжерок»

В национальной городской школе №7 в Горно-Алтайске открылась фотовыставка «Алтайцы ХХ века. Память прошлого», снимки для которой передали Сбер и всесезонный курорт «Манжерок», сообщает пресс-служба банка.

Коллекция включает 15 документальных фотографий конца XIX – начала XX века, сделанных учеными-этнографами.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, который лично приехал поздравить учеников и вручил школе современное оборудование для инженерного творчества, важно создать для ребят развивающую среду, в которой уважение к истории и культуре родного края соединяется с новейшими технологиями.

«Для этого мы приняли сначала решение поддержать строительство этой школы, а затем и ее оснащение современным оборудованием. Подаренные сегодня конструкторы и 3D-принтер помогут ученикам сделать уверенные шаги в будущее, осваивать инженерные и IT-специальности, а также менять мир к лучшему. Эта школа уникальна, потому что здесь бережно хранят язык и традиции Алтая», — сказал Кузнецов.

Также он отметил, что выставка поможет ученикам прикоснуться к свои корням и увидеть лица предков.

«Я хочу пожелать, дорогие ребята, чтобы вы бережно принимали знания, и бережно относились к культуре Горного Алтая. Мы с командой Сбера также с большим трепетом относимся к сохранению традиций и уникальной природы региона и с радостью помогаем в этом», — добавил Кузнецов.

По словам директора национальной школы им. Ю.Г. Сакашевой Арчынай Кундыевой, благодаря поддержке Сбера и курорта «Манжерок» ученики школы смогут прикоснуться к подлинному историческому наследию родного края.

«Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество со Сбером, который уже оказал помощь для оснащения нашей школы в размере 150 млн рублей. Благодаря такому весомому взносу учебные классы оснащены современной мебелью и техникой, приобретено технологичное оборудование и инвентарь», — сказала она.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!