Сбер и «Манжерок» передали национальной школе Горно-Алтайска коллекцию снимков

В национальной городской школе №7 в Горно-Алтайске открылась фотовыставка «Алтайцы ХХ века. Память прошлого», снимки для которой передали Сбер и всесезонный курорт «Манжерок», сообщает пресс-служба банка.

Коллекция включает 15 документальных фотографий конца XIX – начала XX века, сделанных учеными-этнографами.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, который лично приехал поздравить учеников и вручил школе современное оборудование для инженерного творчества, важно создать для ребят развивающую среду, в которой уважение к истории и культуре родного края соединяется с новейшими технологиями.

«Для этого мы приняли сначала решение поддержать строительство этой школы, а затем и ее оснащение современным оборудованием. Подаренные сегодня конструкторы и 3D-принтер помогут ученикам сделать уверенные шаги в будущее, осваивать инженерные и IT-специальности, а также менять мир к лучшему. Эта школа уникальна, потому что здесь бережно хранят язык и традиции Алтая», — сказал Кузнецов.

Также он отметил, что выставка поможет ученикам прикоснуться к свои корням и увидеть лица предков.

«Я хочу пожелать, дорогие ребята, чтобы вы бережно принимали знания, и бережно относились к культуре Горного Алтая. Мы с командой Сбера также с большим трепетом относимся к сохранению традиций и уникальной природы региона и с радостью помогаем в этом», — добавил Кузнецов.

По словам директора национальной школы им. Ю.Г. Сакашевой Арчынай Кундыевой, благодаря поддержке Сбера и курорта «Манжерок» ученики школы смогут прикоснуться к подлинному историческому наследию родного края.

«Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество со Сбером, который уже оказал помощь для оснащения нашей школы в размере 150 млн рублей. Благодаря такому весомому взносу учебные классы оснащены современной мебелью и техникой, приобретено технологичное оборудование и инвентарь», — сказала она.