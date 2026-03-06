Размер шрифта
В Европе объяснили, почему Трамп хочет скорее закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, так как военные действия в Иране могут «усилиться», а у США не хватит ресурсов для поставок оружия в две горячие точки сразу. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик прокомментировал слова Трампа, который в интервью газете Politico назвал Зеленского «препятствием» для заключения мира на Украине и заявил, что у него «нет карт».

«Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился, поскольку война в Иране может усилиться, а у США не хватает ресурсов для обеспечения оружием обеих войн. Он не хочет, чтобы Украина проиграла при его президентстве. Однако война в Иране может изменить стратегию России, поскольку Иран является ее близким союзником, а новый конфликт создает неопределенность и еще большую глобальную нестабильность», – отметил Мема.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на переговорном треке наступил момент, когда «кто-то должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров».

Глава ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков отметил, что пока не определены ни дата, ни место следующего раунда переговоров по Украине. Также в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Зеленский заявил, что дата проведения переговоров по Украине может быть отложена на несколько дней. А до этого он отмечал, что очередной раунд переговоров может состояться в период с 5 по 8 марта.

Ранее Мема рассказал, почему Зеленскому стоит скорее заключить мир с Россией.

 
