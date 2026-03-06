Россия и Украина провели обмен пленными

Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными в формате 300 на 300

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 300 на 300. Об этом сообщило министерство обороны России.

«6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ», — проинформировало министерство.

Российское оборонное ведомство уточнило, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали США и Объединенные Арабские Эмираты.

5 марта помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что между Россией и Украиной в течение двух дней ожидается обмен пленными по формуле «500 на 500».

В четверг стороны обменялись пленными по формуле «200 на 200». В Минобороны РФ рассказали, что сейчас бойцы ВС РФ находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.