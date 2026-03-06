Размер шрифта
Польша закроет воздушное пространство на несколько месяцев

PAŻP: Польша на три месяца закрывает воздушное пространство на востоке
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

В восточных районах Польши на три месяца закроют воздушное пространство. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигации (PAŻP), передает ТАСС.

Запрет на полеты введен по требованию оперативного командования польской армии из-за «необходимости обеспечения безопасности государства».

Ограничения касаются приграничных зон с Белоруссией и Украиной. Они будут действовать с 10 марта до 9 июня 2026 года. Решение принято на фоне участившихся инцидентов с нарушением воздушного пространства, включая пролеты неопознанных объектов и беспилотников.

Запрет на полеты распространяется на все воздушные суда, летящие ниже 3 км. Время действия бесполетной зоны — 24 часа в сутки. Исключения сделают только для самолетов гражданской и санитарной авиации, которые должны будут получать специальное разрешение.

В феврале в Польше заявили о необходимости разработать план по закрытию границы с Украиной из-за роста преступности, который ожидается после завершения конфликта.

Ранее в Польше призвали США защитить Балтийское море от России.

 
