Азербайджан эвакуирует свой дипломатический персонал из Ирана

МИД: Азербайджан решил вывести свой дипломатический персонал из Ирана
Bulkin Sergey/Global Look Press

Власти Азербайджана приняли решение вывести дипломатический персонал республики из Ирана. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем, передает «Интерфакс».

«Этот распространяется как на посольство в Тегеране, так и на генконсульство в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», — сказал глава МИД Азербайджана.

Накануне на территорию Нахичеванской автономной республики в Азербайджане совершили налет иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов врезался в аэропорт, еще один рухнул возле школы в селе Шекарабад. В результате ранения получили четыре мирных жителя.

После этого Азербайджан закрыл часть воздушного пространства страны на 12 часов. Ограничения были введены на территории южного сектора Бакинского района на границе с Ираном. Также Азербайджан приостановил движение грузовых транспортных средств через границу с исламской республикой.

Ранее МИД Ирана отверг обвинения в ударах беспилотников по Азербайджану.

 
