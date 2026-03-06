Размер шрифта
Возрожденный «Руссо-Балт» отказался от машин с классическими моторами в пользу электрокаров

Motor: «Руссо-Балт» не планирует выпускать автомобили с классическими двигателями
Руссо-Балт

Возрожденный автомобильный бренд «Руссо-Балт» не планирует выпускать машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Он сделает ставку на электрокары и последовательные гибриды, сообщает Motor.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«Пока не планируем. Видим перспективу именно в электромобилях и последовательных гибридах», - сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта» в ответ на запрос о возможности выпуска машин с классическими двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Свой выбор в компании аргументируют существенно более высоким коэффициентом полезного действия (КПД) электромоторов, который достигает 95%, тогда как у современных бензиновых и дизельных двигателей этот показатель не превышает 30–35%.

Кроме того, в «Руссо-Балте» обратили внимание на затратность эксплуатации классических моторов. Капремонт ДВС может требоваться каждые 200 тыс. километров и обходиться владельцам в 250–300 тыс. рублей. Владельцы машин с ДВС также регулярно сталкиваются с необходимостью замены масла, фильтров, свечей, форсунок и других компонентов, включая топливную аппаратуру, пояснили в компании.

Напомним, возрожденная автокомпания «Руссо-Балт» в начале 2026 года представила свою дебютную модель — электрический фургон F200. Новинка будет выпускаться только под заказ, ее стартовая цена составляет 6,5 миллиона рублей. Первые поставки клиентам намечены на январь 2027 года.

Исторические автомобили «Руссо-Балт» производились в Российской империи с 1909 по 1918 год, и за это время было выпущено несколько сотен экземпляров, которые считались одними из самых надежных и технически совершенных для своего времени.

Ранее в «Атоме» отреагировали на жесткую критику таксистов.

 
