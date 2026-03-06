ВСУ не смогут помочь США с Ираном, потому что Тегеран начал использовать новый более мощный вид дронов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина действительно достигла некоторых успехов в борьбе против БПЛА. Они используют дроны, которые тараном встречают цель противника и поражают его. Таким образом они отражают атаки наших «Гераней», которые технически схожи с иранскими «Шахедами». Однако сейчас Иран начал использовать новые виды беспилотников «Хадид-110», и с ними ВСУ уж точно не справятся», — заявил спикер.

Военный эксперт объяснил, что «Хадид-110» состоит полностью из композитных материалов, имеет реактивный двигатель, который позволяет развивать скорость 500 км/ч, дальность поражения составляет 300–350 км, а бомбовая нагрузка от 30 до 50 кг. Кнутов подчеркнул, что такой беспилотник с помощью дронов ПВО, которые есть на вооружении украинской армии, не перехватить.

«Думаю, что украинские операторы дронов в конечном счете могут просто оказаться не у дел, и приедут на Ближний Восток впустую есть тот хлеб, который будут выдавать американцы. При этом, конечно, произойдет ослабление противовоздушной обороны самой Украины, так как подобного рода подразделения киевскому режиму крайне необходимы на фронте», — заключил Кнутов.

Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками помогут США в защите их военных баз в странах Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее в России отметили снижение авторитета США в мире.