Хабенский стал и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

При этом, по словам министра, Хабенский продолжит возглавлять МХТ имени Чехова.

Сергей Безруков, добавила она, стал худруком МХАТ имени Горького.

23 января министр культуры Ольга Любимова назначила режиссера Константин Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ после кончины Игоря Золотовицкого на период до проведения выборов ректора. Назначение Богомолова вызвало критику со стороны выпускников школы-студии, так как режиссер, по их словам, не являлся «коренным мхатовцем».

11 февраля Константин Богомолов попросил Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. По данным источника ТАСС, режиссер подал в отставку, так как не мог совмещать руководящие должности в двух театрах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Безруков ответил на слухи о том, что хочет стать ректором Школы-студии МХАТ вместо Богомолова.