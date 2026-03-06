Размер шрифта
Иран применил против Израиля новейшую ракету «Хорремшехр-4»

Иран атаковал Израиль сверхтяжелой баллистической ракетой «Хорремшехр-4»
Иран в ходе новой волны ударов по Израилю применил сверхтяжелую баллистическую ракету Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»). Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в Telegram-канале со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«22-я волна операции «Правдивое обещание» началась с массированного запуска ракет «Хорремшехр-4», «Хейбар» и «Фаттах» по сердцу оккупированных территорий», — сказано в сообщении.

«Хорремшехр-4» (также известная как Kheibar) — это иранская баллистическая ракета средней дальности (БРСД) четвертого поколения, представленная в мае 2023 года. Заявленная дальность ее полета составляет 2000 км. Благодаря высокой массе боевой части (1,5 тонны), ракета считается одной из самых мощных в арсенале Ирана. Иранские военные заявляют о способности ракеты поражать до 80 целей за счет разделяющихся боевых блоков в определенных модификациях.

5 марта Корпус стражей исламской революции Ирана впервые опубликовал видеозаписи, на которых показан запуск двух баллистических ракет Khorramshahr-4.

Ранее МИД Катара заявил, что Иран атаковал здания с катарскими военными в Бахрейне.

 
